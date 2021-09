Mopedlenker bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Am Montag um 14.30 Uhr bremste auf einer Gemeindestraße in St. Jakob bei Völkermarkt ein 15-jähriger Motorfahrradlenker aus dem Bezirk Völkermarkt in einer Linkskurve sein Moped stark ab, als er den entgegenkommenden Pkw eines 75-jährigen Völkermarkters bemerkte. In der Folge prallte er gegen das Auto, kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.