Deutscher Motorradfahrer (54) tödlich verunglückt

Zu einem tragischen Verkehrsunglück kam es am Montag gegen 12.15 Uhr auf der Bundesstraße 161, der sogenannten Jochberger Straße. Ein 54-jähriger Deutscher fuhr auf seinem Motorrad in Kitzbühel in Richtung Aurach bei Kitzbühel. Vor ihm fuhr ein 80-jähriger einheimischer Pkw-Lenker. Dieser musste aufgrund des starken Verkehrsaufkommens abbremsen.