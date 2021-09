Ehrliche Klagenfurterin erhält 10.000 € Finderlohn

„Sie hat absolut richtig gehandelt“

„Die Frau kann sich darüber himmlisch freuen, zur richtigen Zeit im richtigen Gotteshaus gewesen zu sein. Sie hat auch absolut richtig gehandelt – ab einem Wert von zehn Euro ist man gesetzlich dazu verpflichtet, einen Fund abzugeben. Tut man es nicht, macht man sich strafbar!“, erklärt Dietmar Podobnig, Leiter des Klagenfurter Fundamts, bei dem ein Fund in dieser Höhe nicht alle Tage abgegeben wird: „Der letzte größere Betrag wurde vor knapp drei Jahren im Fundamt deponiert. Damals wurde Bargeld in einer Mülltonne in einem Innenstadtpark gefunden.“