Betrunkene schlugen sich bei Haltestelle Köpfe ein

Wilde Schlägerei in der Nacht auf Montag im Tiroler Schwaz: Vier betrunkene Bulgaren im Alter zwischen 31 und 41 Jahren waren sich bei einer Bushaltestelle in der Haare geraten. Einer der Beteiligten erlitt schwere Kopfverletzungen und musste in die Klinik eingeliefert werden - ein anderer zog sich einen Nasenbeinbruch zu.