Radfahrer stürzt zwölf Meter über Hang in Achensee

Der 15-jährige Deutsche fuhr am Mariensteig, der eigentlich nur für Fußgänger benutzbar ist, in Richtung Achenkirch, als er den „Sturzflug“ hinlegte. „Er fiel samt Fahrrad rund zwölf Meter über einen steilen Hang in den Achensee. Dabei zog er sich Abschürfungen am ganzen Körper zu“, heißt es vonseiten der Polizei.