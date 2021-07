Was uns auf der ersten IAA in München erwartet

Ein Tross von fast einer Million Besuchern huldigte dem Auto, die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt war lange Zeit ein Mekka für Autofans. Zuletzt, 2019, verloren sich aber nur noch 560.000 zwischen den spärlicher gewordenen Herstellern. Von 7. bis 12. September steigt die IAA nun in München - und es ist alles anders: Viel, viel weniger Autohersteller, teils verteilt über die Stadt, dafür 50 Fahrradbauer und vieles rund um Mobilität. Die IAA erfindet sich neu - oder richtet sich vollends zugrunde. Die Branche ist gespannt, keiner weiß so recht, wo die Reise hingeht.