IAA 2021 in München: Neuanfang oder Niedergang

Damoklesschwert Covid

Darüber hinaus droht auch Corona, ein Störfaktor zu werden. Erst seit Anfang August sind Großveranstaltungen in Bayern überhaupt wieder erlaubt; und wie schnell sich so etwas ändern kann, hat man in der Pandemie mehrfach erlebt. Aber auch ohne weitere Auflage oder gar eine Absage macht die Pandemie-Situation den IAA-Besuch vor allem für ausländische Gäste wenig attraktiv. Der VDA hat immerhin ein klares Konzept: Als Grundregel für den Einlass gilt das 3G-Prinzip für Besucher und Aussteller - geimpft, genesen oder getestet plus Abstandsgebot. Theoretisch gibt es zudem eine Maximalkapazität: Die liegt in den Messehallen bei 50.000 Besuchern gleichzeitig, in der Stadt bei 30.000 Personen. Tages-Tickets gibt es ab 20 Euro, ermäßig ab 10 Euro. Der Besuch der Veranstaltungsorte in der Innenstadt ist kostenlos. (SPX)