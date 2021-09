„Familien wissen am Monatsende nicht weiter“

Viel hänge auch mit der Sozialhilfe neu, sagt Schenk, die mit Anfang 2020 die Mindestsicherung ersetzt hat. Kürzungen würden vor allem Mehrkindfamilien treffen, Familien, in denen ein Mitglied eine Behinderung hat, aber auch Notwohnungen, in denen etwa Frauen Zuflucht finden. „Ich habe das in Niederösterreich in einigen Einrichtungen gesehen. Die Frauen dort sagen, das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel.“