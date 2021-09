Wie kurbeln Sie die Verkehrswende an?

Thomas Stelzer, ÖVP: „Ich stehe für Klimaschutz mit Hausverstand, nicht für neue Steuern, Verbote oder Belastungen. Seit meinem Amtsantritt 2017 investieren wir jedes Jahr mehr in den öffentlichen Verkehr als in den Straßenverkehr. Bis 2030 fließen 725 Mio. Euro in den oö. Schienenverkehr und die Erhaltung der Regional-Bahnen. Auch die Bahnhöfe werden sicherer und moderner gemacht. Die OÖ-Regionalstadtbahn ist fixiert, und schon ab 26. Oktober haben wir ein günstiges Öffi-Ticket für gesamt Oberösterreich, das weniger Stau, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität schafft.“