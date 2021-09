Opel Astra: Spannend ist er, der neue Blitz

„Zur Markteinführung Anfang des nächsten Jahres geht der Astra sowohl mit Benzin- und Dieselmotoren an den Start, also auch erstmals elektrifiziert“, sagt Opels neuer Vorstandschef Uwe Hochgeschurtz, der just zur Weltpremiere des Kompaktmodells seinen ersten Arbeitstag in Rüsselsheim hat. Die Plug-in-Hybrid-Variante des Astra gibt es in zwei Leistungsstufen, mit 132 kW/180 PS oder 165 kW/225 PS. In beiden steckt eine 12,4-kWh-Batterie, die eine elektrische Reichweite von rund 60 Kilometern ermöglichen soll.