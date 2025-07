Weltfremde Jammerei

So Herrschaften wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Industriellenpräsident Georg Knill können ja einmal versuchen, 40 Stunden in der Woche als Pfleger in einem Spital zu arbeiten oder Regale im Supermarkt zu schlichten. Sie könnten dann auch noch die Kinder in der Früh in die Schule bringen, sie am Nachmittag holen, dazwischen einkaufen und das Essen machen. Am Abend, wenn sie für ihre Frauen die Wäsche bügeln, haben sie Zeit, darüber nachzudenken, wie sie sich mit 70 fühlen, weil sie dann noch immer arbeiten. Natürlich nicht als Industriellenpräsident oder als Minister, sondern als Krankenpfleger oder Regalschlichter im Supermarkt.