Burgenland: 30 Jahre erfolgreicher Trappenschutz

„Trotz weltweiter Rückgänge von mehr als 30 Prozent in nur elf Jahren konnte die mitteleuropäische Großtrappenpopulation in der Pannonischen Region seit 2005 dank gezielter Schutzmaßnahmen um 64 Prozent gesteigert werden – ein Erfolg, der nur durch die enge Zusammenarbeit von Naturschutz, Infrastrukturbetreibern, Landwirtschaft und Jagd möglich war“, so Raab. 2024 lief das bisher größte LIFE-Projekt zum Schutz der Großtrappe aus, ein neues ist in Vorbereitung.