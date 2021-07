Opel Manta GSe: Frau Müllers Oldie surrt mit uns

Hunderter-Zeit und Topspeed bleiben ein Geheimnis des 90-köpfigen Teams, das ein Jahr lang daran an diesem Restomod werkte. Mit den 1140 kg hat der E-Motor jedenfalls leichtes Spiel. 175 kg wiegt der GSe mehr als im Original, das geht aufs Konto der 31-kWh-Akkus. Die sitzen im Heck und sorgen für eine 48:52-Gewichtsbalance. Geladen wird mittels Rekuperation - und natürlich am Kabel: Da allerdings nur mit 9 kW, ein Schnelllade-Stecker hätte nicht so schön unter den originalen Tankdeckel gepasst.