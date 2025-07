So gefährlich sind Bus und Bahn für Öffi-Nutzer

Wie viele Polizeieinsätze gab es in den letzten fünf Jahren auf Bahnhöfen, in Zügen und Bussen, sowie in deren unmittelbarer Umgebung in Tirol, gegliedert nach Bezirken? Bei wie vielen der angezeigten Delikte spielten Stichwaffen wie Messer eine Rolle? Welcher Nationalität gehörten die Tatverdächtigen an, aufgeschlüsselt nach Delikten? Dies waren nur einige der Fragen, die Tirols Nationalrat Peter Wurm im Mai dieses Jahres an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner richtete. Nun liegen die Antworten vor, und sie zeigen: Die Kriminalitätskurve zeigt fast überall nach oben.