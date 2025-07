„Er war der kleine Deutsche mit den großen Füßen“

„Der Flo hat bereits in Stams seine täglichen Ausdauereinheiten abgespult, war schon damals eine echte Maschine“, erinnert sich der Montafoner Ex-Snowboardcrosser Noah Abdel Aziz an seinen Klassenkollegen Florian Lipowitz. Der deutsche Ex-Biathlet ist bei der heurigen Tour de France DIE große Sensation, fährt im Trikot des Red Bull-Bora-Hansgrohe-Teams in der absoluten Weltspitze mit. „Krass, dass er als junger Athlet so mithalten kann“, staunt auch Skicrosser Nici Lussnig über den Auftritt seines früheren Mitschülers. „Das hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht so zugetraut.“