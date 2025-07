Amtsgeheimnis fällt: „Haben nichts zu verbergen“

Robert Hammer hat schon einige Umbrüche erlebt. Seit 40 Jahren ist der 71-Jährige in Unterlamm als Bürgermeister am Ruder und mittlerweile der längstdienende Ortschef der Steiermark. Auch die bürokratische Revolution, die auf den sperrigen Namen Informationsfreiheitsgesetz getauft wurde und den Gemeinden demnächst mehr Transparenz abringt, sieht er mit der Gelassenheit von vier Jahrzehnten in der Politik: „Im Prinzip sind wir sowieso ziemlich offen in der Gemeinde, unsere Sitzungen sind öffentlich, alles ist zugänglich“, betont das ÖVP-Urgestein.