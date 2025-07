Emotionaler Abschied: „Hulk war immer für mich da“

Auch die WWE (World Wrestling Entertainment) meldete sich nach dem Tod der Ikone in den sozialen Medien zu Wort: „Die WWE ist zutiefst traurig über den Tod von Hall of Famer Hulk Hogan. Als eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Popkultur verhalf Hogan der WWE in den 1980er-Jahren zu weltweiter Bekanntheit.“ Und US-Präsident Donald Trump betont auf seiner Plattform Truth Social: „Wir haben einen großartigen Freund verloren.“