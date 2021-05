Opel auf der Suche nach einer neuen Identität

Was ist Opel und wofür stehen wir? Das ist eine Frage, die sich in Rüsselsheim derzeit viele stellen. Denn nachdem die Hessen erst von General Motors aus Detroit gegängelt wurden, dann als Neuzugang in der PSA-Familie nach einer Pariser Pfeife tanzen mussten und jetzt ihren Platz in der riesigen Stellantis-Gruppe suchen, ist die eigene Identität wichtiger denn je. Und nur, wenn sie eine überzeugende Antwort auf diese Frage finden, werden sie eine sichere Zukunft haben im buntesten Markenstrauß, den ein Autokonzern aktuell zu bieten hat.