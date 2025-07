„Der Murenabgang ist erschütternd ohne Ende“

Zerstörte Autos und Häuser voll Schlamm: Im Pinzgau in Salzburg haben Muren starke Schäden angerichtet. Die Anrainer vor Ort sind fassungslos. In der Nacht auf Donnerstag waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Und auch während des Tages dauerten die Aufräumarbeiten noch an.