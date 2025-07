„Übersättigung“ der Luftabwehr

Wenn Berufssoldaten über Krieg reden, verwenden sie Begriffe oder Wendungen, die den Anschein von Harmlosigkeit erwecken, obwohl es in Wahrheit um Blut, Leid und Tod geht. So ist etwa nicht die Rede von einem Raketenangriff auf eine Stellung, sondern davon, dass eine Stellung „bewirkt“ wird. „Bewirken“ also als Umschreibung für zur Explosion bringen.