Opel Rocks-e: Elektro-Rollschuh rockt 30er-Zonen

Nach Österreich wird der Rocks-e allerdings nicht kommen. In Deutschland wird er ab Herbst bestellbar sein. Wann er ausgeliefert wird, hat Opel noch nicht mitgeteilt. Einen Preis nennen die Rüsselsheimer nicht, den Rocks-e-Bruder Citroen Ami gibt es in Frankreich ab rund 6000 Euro. Der günstige Preis ist auch möglich, weil Ami und Rocks-e nicht in die Pkw-Fahrzeugklasse „M“ fallen, sondern in die Klasse „L6e“ für leichte Kraftfahrzeuge. Dort sind die Ansprüche an Ausstattung und Crash-Sicherheit geringer. Der Citroen Ami hätte ab 2022 in Österreich ausgeliefert werden sollen - das wurde aber kürzlich abgesagt. (SPX)