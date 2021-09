Theater um Sanierung von Tourenroute zur Munde

Appell an Selbstverantwortung

Dabei bestehe laut dem Telfer Bürgermeister Christian Härting kein Risiko: „Wir haben das ,Rauhe Tal‘ nur vorsichtshalber gesperrt, weil an zwei Stellen der Anker für die Sicherungen ausgerissen ist. Eine wirkliche Gefahr geht davon nicht aus.“ Er appelliert an die Selbstverantwortung. Dennoch drehen viele Auswärtige, die die Warntafeln am Beginn der Route lesen, kurzerhand wieder um.