Bergbahn Kitzbühel hat globale Gäste im Visier

„Internationalisierung schreitet voran“

Die Bergbahn-Vorstände Anton Bodner und Christian Wörister strahlten bei der Präsentation: „Es freut uns sehr, dass wir als erstes und derzeit einziges Skigebiet Österreichs aufgenommen wurden.“ Klar ist, dass Corona noch als Bremse wirkt. „Aber die Internationalisierung schreitet auch im Wintersport voran und so ist es wichtig, dass KitzSki gleich von Anfang an Partner in Europa ist“, betonten die Bergbahn-Verantwortlichen. Ein Amerikaner, der die Alpen erleben will, kann mit dem „Ikon Pass“ auch Dolomiti Superski in Italien und Zermatt in der Schweiz nutzen. TVB-Obfrau Viktoria Veider-Walser teilte mit, dass US-Gäste seit Jahren in den Top 6 der Nächtigungen stehen.