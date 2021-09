Zweisprachige Kindertagesstätte endlich eröffnet

„Es ist wieder ein wichtiger Mosaikstein, Kärnten zur kinderfreundlichsten Region Europas zu machen“, freut sich LH Peter Kaiser, der am Dienstag gemeinsam mit Kindernest-Geschäftsführerin Cornelia Blaas und Kindergartenleiterin Julia Hobitsch Taumberger die neue Tagesstätte „Solcito“ eröffnete. Die Kita mit dem zweisprachigen Konzept bietet Platz für zwei Gruppen für jeweils 15 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren. „Eltern, die ihre Kinder hier betreuen lassen, können beruhigt ihrer Arbeit nachgehen, ihre Kinder sind bestens untergebracht in einer wunderbaren Atmosphäre, in der Kinder Kinder sein können und zugleich schon durch den Spanisch-Schwerpunkt ihren Bildungsweg beschreiten“, so Kaiser.