Rowdy zerkratzte hauptsächlich teurere Autos

Am 18. August wurden die ersten Fälle gemeldet. „Damals gingen wir noch von einer Rausch-Aktion im Zuge der Weinfeste aus“, berichtet ein Ermittler. Doch während diese Veranstaltungen längst vorbei sind, ging die Vandalismus-Serie erst so richtig los. 45 Fälle wurden bereits in Traiskirchen und Möllersdorf gemeldet.