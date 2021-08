Für Gemeindefusionen fehlte sehr oft bloß der Mut

Bürgerinitiative strebt Fusion in Eferding an

Im Eferdinger Becken versucht die Bürgerbewegung „Initiative Zukunft. Region. Eferding“ aus den Gemeinden Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping eine einzige zu machen. Trotz vieler Argumente, wie etwa der Einsparung von 250.000 Euro jährlich nur für Politkergagen, kommt der Prozess nicht so recht in die Gänge.

Leise ist es auch um die Zusammenlegung von Schärding mit Brunnenthal und St. Florian geworden. Ebenso verstummten die Stimmen für eine Fusionierung von Mondsee, Tiefgraben, Innerschwand und St. Lorenz.