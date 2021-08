Achtung: „Saurer“ Angriff auf die Zähne!

Während der Konsum von Gemüse in den vergangenen Jahren weniger wurde, stieg jener von säurehaltigen Getränken wie Limonaden oder Energy Drinks deutlich an. Das Trinken aus Ventilflaschen verstärkt die schädigende Wirkung noch zusätzlich, denn dadurch werden die Zähne länger „umspült“. Auch gesunde Lebensmittel enthalten Säure. Ein pH-Wert unter 4,5, wie in vielen Obstsäften oder Salatdressings auf Essigbasis (Vinaigrette), kann zu erosiven Schäden führen. Entscheidend ist die Konsumhäufigkeit und die Verweildauer im Mund, wie Experten bei einem Pressegespräch anlässlich des Tages der Mundgesundheit berichteten.