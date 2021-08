Neuseeländerin starb nach Impfung an Entzündung

Neuseeland versucht derzeit, einen Ausbruch der Delta-Variante einzudämmen, nachdem der Inselstaat zuvor fast ein halbes Jahr Virus-frei gewesen war. „Dies ist der erste Fall in Neuseeland, bei dem ein Todesfall in den Tagen nach der Impfung mit dem Pfizer COVID-19-Impfstoff in Verbindung gebracht wurde“, erklärte das Ministerium in einer Aussendung. Das Alter der Frau wurde nicht bekanntgegeben.