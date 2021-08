Neuseeland verhängt Lockdown wegen einer Infektion

Neuseeland hat mit seiner Null-Toleranz-Politik in der Corona-Pandemie schon häufiger weltweit für Aufsehen gesorgt. Nun beschloss die Regierung in Wellington einen dreitägigen landesweiten Lockdown, weil ein im Inland übertragener Corona-Fall gemeldet wurde. Premierministerin Jacinda Ardern verkündete die Maßnahme am Dienstag als Reaktion auf die erste einheimische Übertragung seit einem halben Jahr. „Wir haben anderswo gesehen, was passieren kann, wenn wir die Lage nicht in den Griff bekommen“, sagte sie in einer Fernsehansprache. „Wir haben nur eine Chance.“