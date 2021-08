Kelag-Miteigentümer RWE und die Milliardenaufgabe

49 Prozent halten die Deutschen an der Kärntner Energieholding, die wiederum 51 Prozent der Kelag besitzt, an welcher die RWE auch noch direkt beteiligt ist, ohne irgendeine Mehrheit zu erreichen. Es ist kompliziert, aber es funktioniert. „Wir haben kein Interesse, irgendetwas zu ändern“, erklärt denn auch Markus Krebber, der seit Mai Vorstandschef der RWE ist und seine Kärntner Kollegen Manfred Freitag und Danny Güthlein besuchte. Auf dem Programm: Ein Ausflug zur Kraftwerksgruppe Fragant. „Kompliment! Es ist beeindruckend, wie hier die Wasserkraft, die bei uns so gut wie keine Rolle spielt, genutzt wird - jeder Tropfen gleich mehrfach genutzt“, schwärmt Krebber. Sein Konzern ist vom Grad der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, wie ihn die Kelag schon erreicht hat, noch weit entfernt.