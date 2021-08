Speed-Fähre vor Ibiza auf Felsen aufgelaufen

An Bord der Fähre waren 35 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder. Das Fahrzeug war auf dem Weg zur Insel Formentera. „Die von FRS betriebene San-Gwann-Fähre, die auf der Strecke Ibiza-Formentera eingesetzt wird, hatte am Samstag einen Unfall, sie lief nach ihrer Abfahrt von Ibiza um 21.30 Uhr auf der Insel Es Malvins auf Grund“, teilte die deutsche Reederei FRS Ferry mit. Der Felsen befindet sich in der unmittelbaren Nähe der Hafenausfahrt von Ibiza-Stadt.