Vier Syrer im Auto: Schlepper festgenommen

Aufgrund des Verdachtes der Schlepperei wurden sämtliche Personen an Ort und Stelle festgenommen und zur Polizeiinspektion Mattighofen gebracht. Bei den Vernehmungen wurde bekannt, dass die vier Syrer über die Türkei bis nach Wien geschleppt wurden. Jetzt wollten sie nach Deutschland weiterreisen. Der festgenommene Lenker wurde am Freitag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried eingeliefert.