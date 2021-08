Fischerboot mit 400 Flüchtlingen drohte zu sinken

Die 400 Migranten wurden von einem Patrouillenboot der Finanzpolizei unweit von Lampedusa entdeckt - wie italienische Medien berichten, sei es „ein Wunder“ gewesen, dass das überfüllte Fischerboot über Wasser blieb. Das Fahrzeug wurde schließlich zum Hafen der Insel eskortiert. Weil befürchtet wurde, dass das Boot unter der Last der 400 Migranten jeden Moment sinken könnte, wurde ein Teil der Menschen in andere Boote der Küstenwache verfrachtet, um die Situation an Bord zu entschärfen.