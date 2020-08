Bürgermeister: „Migration mit Slogans unlösbar“

Zur aktuellen Lage sagte Martello: „Seit Tagen landen circa 200 bis 300 Migranten täglich. Es kommen zwar nicht mehr große Schiffe, sondern kleinere Boote, die 30 bis 50 Personen an Bord haben. In unserem Hotspot befinden sich circa 700 Personen. Wir machen Druck, damit sie so rasch wie möglich aufs Festland gebracht werden.“ Alle Ankommenden müssen sich Tests unterziehen. Kein einziger fiel bislang positiv aus, auch wenn immer wieder gegenteilige Nachrichten verbreitet werden. „Das stimmt nicht und verursacht Probleme“, so Martello, denn: „Einige Touristen haben ihren Urlaub hier abgesagt.“