Genuss-Festival mit Spitzenköchen in Klagenfurt

Viele Genüsse

Igor Ogris im Ossiacherhof wird im Mittelpunkt stehen, dazu Christian Gabalier am Benediktinermarkt. Im Moser-Hotel wird eine Triestiner Jause serviert. „Es werden so viele Genüsse aufgetischt, dass wir am besten schon jetzt mit dem Fasten anfangen“, lächelt Lojze Wieser, der am 15. September sein zweites Buch von Geschmackshochzeit präsentiert.