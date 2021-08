Auf Kälteschock folgt strahlender Altweibersommer

Der August ist noch nicht zu Ende, und die Berge rund um Heiligenblut zeigten sich am Freitag bereits mit einer dünnen Schneedecke. „Dass es in den Hohen Tauern gegen Anfang September schneit, ist eigentlich normal“, meint Meteorologe Konstantin Brandes von Ubimet. Ungewöhnlich seien hingegen die niedrigen Temperaturen in den Tälern.