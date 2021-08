Geht es um den Entzug des grünen Passes?

Oberösterreichs Spitalsträger haben, wie berichtet, die Herausgabe zusätzlicher persönlicher Daten ihrer seit Februar stationär aufgenommenen Covid-Patienten (wie eben die Teil- oder Vollimpfung mit einem konkreten Impfstoff) an die AGES abgelehnt. Weil selbst das so einschneidende Epidemiegesetz in der aktuellen Version da den Datenschutz nicht stechen kann.