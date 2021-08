Spitäler sollten Patienten und Impfstatus outen

Nur anonymisierte Daten

Es gibt aber ein rechtliches Problem, nämlich, dass der Datenschutz eine solche auf das Epidemiegesetz gestützte Weiterleitung individueller Patientendaten, inklusive vollständigem oder teilweisem Impfstatus nämlich, nicht hergibt. Das meinen zumindest alle Spitalsträger in Oberösterreich, die die Anfrage abschlägig entschieden haben. Die Weitergabe anonymisierter Daten sei davon aber nicht betroffen. Oberösterreichs Krisenstab meldet die Zahlen über geimpfte und nichtgeimpfte Covid-Patienten in Oberösterreich ja auch in seinen täglichen Statusberichten.