Oberbank wächst bevorzugt im „Speckgürtel“

In Potsdam wurde zuletzt eine Filiale eröffnet, in Köln ist bereits der Standort fixiert, in Kassel laufen ebenfalls die Planungen - mit Vollgas setzt die Oberbank ihren Wachstumskurs in Deutschland fort. Das erfolgreich verlaufene erste Halbjahr gibt Rückenwind: Der Gewinn nach Steuern stieg auf 113,7 Millionen Euro.