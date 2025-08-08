In Schrems mit den Fischottern auf „Du und Du“

Im UnterWasserReich Schrems im Waldviertel kommt man bei einem Exklusiv-Programm den Fischottern näher als je zuvor!
Das UnterWasserReich Schrems ist ein Top-Ausflugsziel Niederösterreichs. Die Erlebnis-Ausstellung und der Wassergarten mit dem Fischottergehege versprechen einen spannenden Familienausflug, der auch bei regnerischem Wetter nichts von seiner Faszination einbüßt.
Bei einem Exklusivprogramm können Sie nun die Fischotter, die eigentlichen „Stars“ des UnterWasserReiches, ganz besonders nah erleben:
Sie können die Tierbetreuer ins „Otterhaus“ begleiten und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Auch bei der Vorbereitung des Futters kann mitgeholfen werden. Aus dem gesicherten Bereich heraus können Sie die begnadeten Schwimmer auch füttern.
Trotz allem sind Fischotter Raubtiere, sie sind blitzschnell und haben ein scharfes, starkes Gebiss – sie sind also keine „Streicheltiere“. Aber die Begegnung mit ihnen in dieser Spezialführung ist unvergesslich.
Mögliche Beginnzeiten des Fischotter-Exklusivprogrammes: 10 Uhr am Samstag, Sonntag, Feiertag und jetzt in den Ferien sowie um 15.30 Uhr.
Anfrage und Buchung: auf info@unterwasserreich.at oder telefonisch unter 02853/76334
