„Flächendeckende Schulschließungen vorbei“

Luftreiniger sollen Musikzimmer sicherer machen

Zudem kündigte Faßmann an, dass die Gurgel-Studie weitergeführt werde, man wolle sie aber qualitativ auf eine neue Stufe heben. Luftreiniger sollen in Zimmern eingesetzt werden, in der Musikunterricht stattfindet, um die Zirkulation der Viren einzugrenzen. Rund 4000 Geräte sollen angeschafft und ab September verteilt werden - das Interesse der Schulerhalter an einem solchen Gerät sei „geringer als erwartet“ gewesen. Das Frühwarnsystem mittels Abwasseranalyse sei bereits in vollem Gang.