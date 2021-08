NEOS-Chefin wirbt im Bikini für „Sommergespräch“

Polit-Promis in Badekluft

Meinl-Reisinger ist nicht der erste Polit-Promi, der sich seinen Fans in Bademode präsentiert. Auch Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache rührte 2013 im Wahlkampf in der Badehose die Werbetrommel, ebenso wie Frank Stronach. Und auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hüpfte für seine Instagram-Fans schon mal in Badekluft in den Wörthersee.