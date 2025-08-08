Epische Berufsbezeichnung von Osbourne berührt

Am 22. Juli verstarb Ozzy Osbourne, Frontmann von Black Sabbath, im Alter von 76 Jahren in Birmingham. Nun wurde bekannt, dass seine Sterbeurkunde nicht nur die medizinischen Umstände seines Todes dokumentiert – Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses, ausgelöst durch einen Herzinfarkt, im Zusammenhang mit einer koronaren Herzkrankheit und Parkinson mit autonomer Dysfunktion – sondern auch seinen Beruf nennt. Und zwar in seiner liebevollen Weise.