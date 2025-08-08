Vorteilswelt
Sterbeurkunde mit Herz

Epische Berufsbezeichnung von Osbourne berührt

Society International
08.08.2025 16:00
Auf Wikipedia steht nüchtern, dass Ozzy Osbourne ein britischer Rocksänger war. Seine ...
Auf Wikipedia steht nüchtern, dass Ozzy Osbourne ein britischer Rocksänger war. Seine Sterbeurkunde ist da liebevoller.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Auf der Sterbeurkunde von Ozzy Osbourne wurde eine wunderschöne Berufsbezeichnung angeführt, die einer Hommage an den Black-Sabbath-Star gleichkommt. 

0 Kommentare

Am 22. Juli verstarb Ozzy Osbourne, Frontmann von Black Sabbath, im Alter von 76 Jahren in Birmingham. Nun wurde bekannt, dass seine Sterbeurkunde nicht nur die medizinischen Umstände seines Todes dokumentiert – Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses, ausgelöst durch einen Herzinfarkt, im Zusammenhang mit einer koronaren Herzkrankheit und Parkinson mit autonomer Dysfunktion – sondern auch seinen Beruf nennt. Und zwar in seiner liebevollen Weise. 

Dort steht Medienberichten zufolge: „Songwriter, Performer und Rocklegende.“

Sterbeurkunde mit Herz
Rocklegende wurde angeblich von seiner Tochter Aimee eingereicht und wirkt wie eine kleine, aber mächtige Verneigung vor einem Künstler, der weit über Musik hinaus Menschen berührt hat. 

Es ist selten, dass ein formales Dokument wie eine Sterbeurkunde so viel Herz trägt.

Pioniere des Heavy Metal
Osbourne wurde am 30. Juli mit einemTrauerzug durch seine Heimatstadt Birmingham verabschiedet und später im Beisein von Freunden und Familie auf seinem Anwesen beigesetzt.

Die Musiker von Black Sabbath gelten als Pioniere des Heavy Metal. Die Band verkaufte während ihres jahrzehntelangen Bestehens mehr als 75 Millionen Alben. Nach Osbournes Tod erreichte die Musik der Band  wieder die deutschen Charts. Der Black-Sabbath-Klassiker „Paranoid“ aus den 70ern stieg in die deutschen Singlecharts auf Platz 70. Das gleichnamige Album erreichte Rang 29.

