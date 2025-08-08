Ex-Wintersport-Star versucht sich jetzt als Kicker

Fünffacher Olympiasieger

Der ehemalige Biathlon-Dominator, der sich etwa fünffacher Olympiasieger nennen darf, hat sich erst im März aus dem Wintersport zurückgezogen. Nun freut er sich schon auf eine neue Herausforderung, wie er gegenüber „Oppland Arbeiderblad“ erklärt: „Das wird lustig. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wieder Spiele zu bestreiten.“