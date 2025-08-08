Nach Ried-Sensation folgt Warnung aus der Schweiz

„Ganz andere Spiele“

Was nun für OÖ-Rivale und Aufsteiger Ried Warnung genug sein sollte. Denn für die Innviertler geht es nach dem 2:2 gegen die Bullen, die erst in der 96. Minute den Ausgleich erzielten, in der 2. Runde morgen nach Altach. „Das sind einfach ganz andere Spiele, gegen Salzburg gehen die Spieler auch ganz anders rein, da es keine Konsequenz gibt, wenn man verliert. Zudem arbeitet man ausschließlich gegen den Ball, das liegt den schwächeren Teams. Bei einem Gegner auf Augenhöhe hat man zumeist im Ballbesitz weniger Raum zur Verfügung und das macht es schwieriger. Für Ried ist es vermutlich auswärts in Altach schwieriger als zu Hause gegen Salzburg“, sagt Gerald Scheiblehner, der mittlerweile in Zürich arbeitende Ex-BW-Coach.