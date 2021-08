Saxofonist Hubert Waldner komponiert Filmmusik

Er ist einer der virtuosesten Saxofonisten Österreichs: Hubert Waldner schloss sein Studium als erster Österreicher in Graz mit dem Magister in Jazzkomposition und Arrangement ab. Dazu machte der Gailtaler noch den Master in Music Education. Der Musiklehrer gründete dann die Band „Hypersax“ und die Jazzformation „Collage Revival“. Und auf seine Initiative geht auch die Plattform für junge Musiker „Vienna School Act“ zurück. Wenn geniale Studiomusiker gefragt sind, ist Waldner erste Adresse, was unter anderen Opus, Wilfried, Danzer, Ambros und Fendrich zu schätzen wussten.