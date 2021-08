„Candle Light Shopping“ im Herzen von Spittal

Am Freitag wurde den Gästen die Möglichkeit geboten, bis 22 Uhr in den Geschäften einkaufen zu gehen. Da wurden einige von ihnen an ihren Urlaub an der Adria erinnert. Dekorierte Boutiquen, Cafés und Restaurants trugen dazu dabei, dass die Gäste den romantischen Abend genießen konnten. Auch die Livemusik in den Straßen sorgte für Stimmung. Auf dem Rathausplatz gab es kulinarische Schmankerln. Und für die Kleinsten wurde in der Tiroler Straße ein Kinderprogramm geboten.