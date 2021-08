Rund 1100 Impfungen beim dezentralen Impfangebot

Insgesamt 916 Erst- und 187 Zweitimpfungen wurden dabei in der vergangenen Woche in Umhausen (für Region Ötztal, Bezirk Imst), Pfunds (für Region Oberes Gericht, Bezirk Landeck), Matrei in Osttirol und Heinfels (für Regionen Osttiroler Oberland und Villgratental sowie Tiroler Gailtal und Hinteres Iseltal) und Kössen (für Regionen Untere Schranne und Kaiserwinkl, Bezirk Kitzbühel) durchgeführt.