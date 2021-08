Baumpaten für grünen Schutzwall um Urwald

Der Weitsicht des ersten Herausgebers der ,Kronen Zeitung‘ ist es zu verdanken, dass der Urwald heute wie vor Tausenden Jahren unberührt von Axt in den Himmel ragt. „Denn Gustav Davis hat 1903 den Grundstein für die Bewahrung des Paradieses an den steilen Hanglagen rund um Waidach bei Hollenstein gelegt“, schildert Gutsherr Michael Schmidtkunz, der das grüne Naturerbe der Heimat getreulich hütet und für weitere Jahrtausende auf Erden bewahren will.