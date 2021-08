Parkplatzvernichtung in Innsbruck ärgert Anrainer

Überbacher ist seit 1998 Anwohner in der Heiliggeiststraße. Hier treffen viele Verkehrsprobleme aufeinander: Die Straße ist Hauptverkehrsader für Öffis. 1500 Busse pro Tag rauschen hier laut Bürgerinitiative durch. Als überwiegend alte Wohnstraße verfügt sie über wenig Tiefgaragen- oder Innenhofstandplätze mit entsprechend vielen Anwohner-Pkw. Als Grenzstraße dürfen hier Pkw zweier (!) Zonen (Y, C) parken. „Derzeit hat das Finden eines Parkplatzes durch viele Hochbau- und Straßenbaustellen in der Zone Y sowie durch eine massiv ansteigende Anzahl von Gastgärten auf Parkstreifen – seit Beginn der Pandemie sogar in doppelter Länge erlaubt – noch nie gekannte Formen angenommen“, erläutert Überbacher: „Großräumiges Kreisen bei der Heimkehr für 30 bis 45 Minuten sind keine Seltenheit“, berichtet er aus seinem Alltag.